Bình Dương: Bắt nghi phạm chuyên phân phối ma túy cho quán bar

Ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Lê Văn Sang (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, khuya 31.7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.Thuận An kiểm tra hành chính phòng trọ Sang đang ở tại khu phố Bình Giao, P.Thuận Giao (TP.Thuận An).

Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Sang đang mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn 1,47 kg ma túy (gồm ketamin và thuốc lắc).

Lê Văn Sang và số ma túy công an thu giữ CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

Làm việc với cơ quan công an, Sang khai nhận do không có việc làm nên mua ma túy về phòng trọ, sau đó phân chia và bán lại cho các đầu mối tại quán bar, club, karaoke… trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An.

Cũng trong ngày 3.8, Công an TP.Dĩ An thông tin, vừa triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp.

Cụ thể, vào ngày 28.7, Công an TP.Dĩ An bất ngờ khám xét căn nhà tại khu phố Chiêu Liêu (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An), nơi Hồ Văn Hảo (26 tuổi) và Nguyễn Thị Nhí (29 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) đang ở.

Công an TP.Dĩ An phát hiện tại nhà của Hảo và Nhí có ma túy đá cùng 1 khẩu súng CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Hảo, Nhí cùng 2 người khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét căn nhà, cơ quan công an cũng đã thu giữ 6 gói ma túy đá cùng 1 khẩu súng (dạng súng rulo) và 4 viên đạn.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Dĩ An tiến hành khám xét căn nhà khác tại khu phố Chiêu Liêu do Hồ Vũ Luân (23 tuổi, ngụ Cà Mau, là em trai của Hồ Văn Hảo làm chủ) ngay sau đó và phát hiện, thu giữ thêm 1 bịch ma túy lớn.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục được điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.