Bình Dương: Bắt nghi phạm cướp tài sản trong khu công nghiệp sau 30 phút

Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hải (30 tuổi, ở Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra trong Khu công nghiệp VSIP 2A (thuộc P.Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên).

Nghi can Nguyễn Bá Hải bị bắt sau 30 phút gây án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 16.12, một nữ công nhân đang đi bộ trên đường trong Khu công nghiệp VSIP 2A thì bị nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng dao bấm khống chế cướp tài sản là điện thoại di động. Nghi phạm sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi bị cướp, nữ công nhân đã tri hô và được lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp VSIP 2A đang phối hợp Công an P.Vĩnh Tân đi tuần tra, tiến hành khoanh vùng, chặn các ngả đường ra vào khu công nghiệp để truy bắt.



Công an thu giữ tang vật của vụ cướp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 30 phút sau, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và khai tên Nguyễn Bá Hải, tạm trú ở TP.Thuận An (Bình Dương). Do không có tiền tiêu xài, Hải mang theo dao bấm từ TP.Thuận An lên TP.Tân Uyên để cướp tài sản.

Vụ nam thanh niên cướp tài sản của nữ công nhân trong Khu công nghiệp VSIP 2A đang được Công an TP.Tân Uyên điều tra, làm rõ.