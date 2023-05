Bình Dương: Bắt nghi phạm được thuê chém người gây thương tích

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Chau Si Vath (25 tuổi, ngụ An Giang), đồng thời truy bắt nghi phạm còn lại để điều tra vụ chém người ở P.Bình Hòa, gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối 24.5, anh Chau Sóc Na (29 tuổi, ngụ An Giang) đang ở phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng, P.Bình Hòa, TP.Thuận An thì bất ngờ bị 2 người lạ mặt cầm dao xông vào chém loạn xạ.

Anh Chau Sóc Na bị chém trọng thương, được người dân đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Vụ việc gây náo loạn cả dãy phòng trọ.

Công an đưa Chau Si Vath đến hiện trường, thực nghiệm lại vụ chém người CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng Công an P.Bình Hòa đang tổ chức tuần tra, phát hiện nên đã truy đuổi, bắt giữ được Chau Si Vath.

Tại trụ sở công an, Chau Si Vath khai nhận được 1 người (chưa xác định lai lịch) thuê đi chém người. Chau Si Vath đã cùng với người tên Thy (chưa xác định lai lịch) mang dao đến phòng trọ để chém anh Chau Sóc Na. Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt nghi phạm tên Thy.