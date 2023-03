Bình Dương: Bắt nghi phạm tạt axít làm một phụ nữ tử vong

Theo lời khai ban đầu, giữa Lưu Hoàng Ân (37 tuổi, ngụ TP.HCM) và chị Đ.T.L. (37 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương) quen biết với nhau và xảy ra mâu thuẫn.

Tối 25.2, Ân chuẩn bị axít sẵn, chờ chị L. trên đường đi bán hàng ở chợ thuộc P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) về thì chặn đường, dùng ca nhựa tạt axít vào mặt chị L. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghi phạm Lưu Hoàng Ân lúc bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi bị tạt axít, chị L. gục tại chỗ và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ân đến TP.Nha Trang (Khánh Hòa) để lẩn trốn. Qua điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương và Công an TP.Dĩ An phối hợp Công an TP.Nha Trang bắt giữ được Ân, di lý về Bình Dương phục vụ công tác điều tra vụ tạt axít khiến một phụ nữ tử vong.