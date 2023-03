Bình Dương: Bắt thanh niên dùng súng bắn vào đầu bạn sau khi chơi ma túy

Ngày 24.3, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Cổ Anh Trường (27 tuổi, ngụ Bến Tre) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi "phê" ma túy, Trường đã dùng súng bắn vào đầu bạn chơi ma túy cùng mình.

Theo điều tra, Cổ Anh Trường và Trương Văn Thuận (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng) có quan hệ là bạn bè. Cả 2 thường về phòng trọ của Trường tại P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An để sử dụng ma túy đá. Sau khi sử dụng ma túy, Thuận bất ngờ lấy khẩu súng bắn đạn kim loại để trong ba lô của Trường chĩa về phía Trường. Thấy vậy, Trường giật lấy khẩu súng, chĩa vào đầu Thuận và bóp cò làm súng nổ bắn đạn gây thương tích cho Thuận. Công an TP.Thuận An đã bắt giữ Trường sau đó.

Khẩu súng và đạn công an thu giữ CÔNG AN TP.THUẬN AN

Khẩu súng hơi trên Trường đặt mua trên mạng với giá 4,2 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Trường, lực lượng công an đã thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy đá, một túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi ma túy; 5 cây dao, kiếm, gậy 3 khúc và nhiều tang vật khác.