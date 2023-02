Bình Dương: Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm dùng súng bắn công nhân

Ngày 9.2, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Minh (34 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Thiên Lộc (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lộc và Minh tại cơ quan công an CÔNG AN BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 1.2, trong lúc làm việc tại công ty, Phạm Văn L. (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với 2 công nhân cùng làm chung công ty có trụ sở tại TX.Bến Cát.

Được mọi người can ngăn, hòa giải nhưng do vẫn còn bực tức nên L. đã nhắn tin cho Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Hoàng Thiên Lộc đến công ty tìm đánh 2 công nhân trên, Minh và Lộc đồng ý.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 1.2, khi công nhân tan ca, Minh lái xe ô tô áp sát để Lộc dùng súng bắn 5 phát về phía 2 công nhân trên nhưng không trúng. Sau đó cả 2 đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khẩu súng tang vật vụ việc CÔNG AN BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP

Qua truy xét, Công an TX.Bến Cát đã tiến hành tạm giữ cả 2 nghi phạm dùng súng bắn công nhân. Qua khai nhận ban đầu, khẩu súng và đạn do Minh mua của một người không rõ lai lịch với giá 30 triệu đồng. Hiện công an đang điều tra nguồn gốc của khẩu súng.

Vụ 2 nghi phạm dùng súng bắn công nhân đang được Công an TX.Bến Cát tiếp tục điều tra, làm rõ.