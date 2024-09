Bình Dương cần tiên phong kết nối kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế

Tham dự hội nghị còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo TP.HCM, các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai...



Mục tiêu TP trực thuộc T.Ư vào năm 2030

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị Ảnh: TTXVN

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 Bình Dương trở thành TP trực thuộc T.Ư, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về KH-CN và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh…

Bình Dương hiện có 5 TP (Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát và Tân Uyên) và 4 huyện (Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên). Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bình Dương có thêm TX.Bàu Bàng (đô thị loại 3, trên cơ sở nâng cấp H.Bàu Bàng) và có 3 đô thị loại 1 (gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 15.800 USD. Đến năm 2030, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 64%; ngành dịch vụ chiếm 28%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2%; tỷ lệ đô thị hóa 88 - 90%; tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP...

Đến năm 2030, dân số Bình Dương đạt hơn 4 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 87%, trong đó có bằng cấp là 40%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 80%; có 19 bác sĩ/10.000 dân…

Thủ tướng thăm Trung tâm thương mại WTC Bình Dương ẢNH: L.N

Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết việc công bố quy hoạch tỉnh đã tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch trước đây, tạo tiền đề cho Bình Dương phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đề nghị Bình Dương làm tiên phong

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương sau khi công bố quy hoạch cần phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy hoạch; bám sát tình hình thực tiễn địa phương, khu vực, quốc gia và thế giới; bám sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân, vì mục tiêu cuối cùng là mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược tạo ra sự khác biệt, và quy hoạch phải có kế thừa, phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch cho Bình Dương ẢNH: L.N

Thủ tướng đề nghị Bình Dương chú trọng vào các vấn đề chủ đạo trong việc triển khai thực hiện quy hoạch. "Phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực; không hy sinh lợi ích của người dân và môi trường để đánh đổi lấy sự phát triển. Tổ chức thực hiện quy hoạch phải khoa học, phù hợp với sự phát triển thực tế của địa phương, khu vực, quốc gia, quốc tế…", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Bình Dương phải thực hiện tiên phong trong các lĩnh vực kết nối kinh tế của tỉnh với vùng, quốc gia, quốc tế; kết nối giao thông xanh với TP.HCM, Tây Ninh, Campuchia, qua sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải. Chủ động trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, số hóa, xanh hóa nền kinh tế. Chủ động tích cực xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới, thông minh, số hóa, tập trung vào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Nghi thức công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương ẢNH: L.N

Nhân lễ công bố quy hoạch, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án đủ điều kiện và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Becamex IDC với Tập đoàn COEX và KOSMO (Hàn Quốc).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng tặng hoa, chúc mừng các nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận đầu tư ẢNH: L.N

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đi khảo sát hướng tuyến xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đề nghị tỉnh Bình Dương và Bình Phước tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án này.