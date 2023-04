Bình Dương: Công an thu giữ nhiều hồ sơ của F88

Theo Công an H.Phú Giáo (Bình Dương), thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có liên quan đến dịch vụ tài chính, Công an H.Phú Giáo tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tài chính trên địa bàn, trong đó có Công ty cổ phần kinh doanh F88 (F88) tại khu phố 2, TT.Phước Vĩnh (H.Phú Giáo).

Qua kiểm tra, Công an H.Phú Giáo phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu không đúng quy định trong hoạt động kinh doanh của F88.

Công an H.Phú Giáo thu giữ nhiều tài liệu của F88 CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng ngày, Công an TP.Tân Uyên (Bình Dương) cũng tiến hành kiểm tra 5 điểm kinh doanh của F88. Công an TP.Dĩ An cũng kiểm tra 3 điểm của F88 và Công an TP.Thuận An hiện đang kiểm tra các điểm kinh doanh của F88 trên địa bàn.

Trước đó, Công an TP.Thủ Dầu Một cũng đã kiểm tra 5 điểm kinh doanh của F88.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng công an các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ có dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh của F88 tại Bình Dương.