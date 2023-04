Công an đồng loạt kiểm tra các điểm giao dịch của F88 ở Bình Dương

Tại thời điểm công an kiểm tra, các điểm giao dịch, chi nhánh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (viết tắt F88) vẫn đang hoạt động và có nhiều nhân viên.

Công an TP.Thủ Dầu Một huy động lực lượng công an phường (tại các địa điểm có chi nhánh của F88) và lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự để đảm bảo điều tiết giao thông, an ninh trật tự.

Một điểm giao dịch của F88 ở P.Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) ĐỖ TRƯỜNG

Đến tối 27.4, việc kiểm tra tại các điểm giao dịch của F88 vẫn được Công an TP.Thủ Dầu Một thực hiện. Một số điểm F88 sau khi công an kiểm tra xong đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Trước đó, Công an TP.HCM khởi tố nhiều đầu mối, nhân viên của F88 về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, nhiều tỉnh, thành khác cũng kiểm tra, thu thập tài liệu chứng cứ, tài liệu liên quan đến các hoạt động cho vay tiền, thu hồi nợ đối với công ty này.