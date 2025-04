Bình Dương: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể TP.Dĩ An

Theo Quyết định được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, diện tích lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên của TP.Dĩ An, hơn 6.010 ha (hơn 60 km2); dân số khoảng 463.023 người (theo số liệu năm 2021).

Một góc trung tâm hành chính của TP.Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An hiện có 7 đơn vị hành chính cấp xã gồm các phường: Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Bình An, Bình Thắng, An Bình, Tân Bình và Đông Hòa. TP.Dĩ An tứ cận giáp với 4 thành phố gồm: TP.Thủ Đức (TP.HCM); TP.Biên Hòa (Đồng Nai); TP.Thuận An và TP.Tân Uyên (Bình Dương).

TP.Dĩ An hiện có mật độ dân cư cao nhất tỉnh Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An hiện có các khu công nghiệp lâu đời nhất ở Bình Dương như KCN Sóng Thần 1 và 2; KCN Bình Đường; KCN Tân Đông Hiệp A và B… Đồng thời TP.Dĩ An cũng có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua với các ga Sóng Thần, Dĩ An và An Bình.

KCN Sóng Thần lâu đời nhất ở TP.Dĩ An. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Quy hoạch 5 khu đô thị sau khi sáp nhập

Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2030, TP.Dĩ An sẽ đạt đô thị loại 1 với tính chất là đô thị Dịch vụ - Giáo dục - Công nghiệp, là trung tâm đô thị đại học, đầu mối giao thông vùng; trong đó công nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao.

Lễ công bố quy hoạch TP.Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, về đô thị, TP.Dĩ An được định hướng quy hoạch phân khu 5 khu đô thị tại các phường: Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Bình An và Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông cấp vùng và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vị trí tại một phần P.Dĩ An và Tân Đông Hiệp. Trong khu vực này có các ga đường sắt gồm Sóng Thần, Dĩ An và An Bình.

Một góc ga Sóng Thần tại TP.Dĩ An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khu đô thị thương mại, dịch vụ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các phường Tân Bình và một phần P.Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch vị trí tại các phường: Bình An, Bình Thắng và một phần P.Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tại P.Đông Hòa, một phần P.Bình An, Bình Thắng. Khu vực này hiện đang có Đại học quốc gia TP.HCM tọa lạc với khoảng 60.000 sinh viên theo học…

TP.Dĩ An được quy hoạch 5 phân khu đô thị sau sáp nhập ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, chỉ còn thời gian rất ngắn nữa, cấp xã sẽ chính thức được sáp nhập, cấp huyện sẽ không còn và tỉnh Bình Dương, cùng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được sáp nhập vào TP.HCM.

Quy hoạch chung đô thị Dĩ An và các quy hoạch khác, trong đó có quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, tích hợp cho phù hợp với đơn vị hành chính mới và không gian phát triển mới.

Các nhà đầu tư chiến lược ký kết hợp tác, đầu tư lâu dài tại TP.Dĩ An. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Bùi Minh Thạnh đề nghị đề nghị cấp ủy, chính quyền TP.Dĩ An tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, nỗ lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất.

Do vậy, với bản Quy hoạch chung đô thị Dĩ An được công bố hôm nay kỳ vọng sẽ tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới cho Dĩ An trong bức tranh chung của tỉnh Bình Dương.