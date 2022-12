Bình Dương: Điều tra vụ người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Ngày 30.12, Công an TP.Dĩ An ( Bình Dương ) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đoàn tàu SE21 chạy hướng bắc - nam, khi đến gần ga Sóng Thần (thuộc KP.Bình Đường 4, P.An Bình, TP.Dĩ An) đã tông trúng người đàn ông tên T.T.N (29 tuổi, ngụ Cà Mau) đang đứng trên đường ray, khiến người này tử vong tại chỗ.





Nhận được tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp Công an Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.