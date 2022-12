Bình Dương: Truy tìm người đàn ông liên quan nghi án người phụ nữ bị sát hại

Ngày 28.12, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm Phùng Quốc Thông (49 tuổi, thường trú tại thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giết người xảy ra trong phòng trọ tại KP1, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27.12, Công an P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ đang có dấu hiệu phân hủy tại phòng trọ ở đường số 15, KP1, P.Hòa Phú.

Nhận được tin báo, Công an P.Hòa Phú đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương cũng đã có mặt sau đó để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.





Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ có vết cắt sâu ở cổ, bên cạnh có con dao. Nạn nhân được xác định là chị P.T.K.N (46 tuổi, quê An Giang).

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định truy tìm Phùng Quốc Thông để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án người phụ nữ bị sát hại.