Bình Dương: Huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ liên gia an toàn PCCC

Ngày 22.4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh đã thành lập 1.368 tổ liên gia an toàn PCCC để cùng chung tay đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong quá trình sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Tổ liên gia an toàn PCCC là tập hợp các hộ gia đình, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ở gần nhau và liên kết lại thành từng tổ, nhóm có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phòng ngừa cháy nổ, ứng cứu ban đầu khi có cháy nổ xảy ra…

Hội thi tổ liên gia an toàn PCCC tại TP.Dĩ An (Bình Dương) ĐỖ TRƯỜNG

Tổ liên gia an toàn PCCC được hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực tập phương án PCCC và trang bị bình chữa cháy, công cụ cứu nạn, cứu hộ…

Ngày 21.4, tại TP.Dĩ An (Bình Dương), UBND TP.Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội thi nghiệp vụ PCCC giữa các tổ liên gia an toàn PCCC.

Các hội thi này là dịp để huấn luyện, thực tập phương án PCCC-CNCH cho các thành viên tham gia tổ liên gia. Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về P.Dĩ An (TP.Dĩ An), P.Bình An đạt giải nhì và P.Tân Bình đạt giải 3.

Tình huống cứu nạn tại hội thi ở TP.Dĩ An ĐỖ TRƯỜNG

TP.Dĩ An hiện là địa phương có mật độ dân cư đông đúc nhất ở Bình Dương, được thành lập 130 tổ liên gia an toàn PCCC, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ, cứu nạn xảy ra ở khu dân cư, nhà ở, sản xuất kinh doanh…