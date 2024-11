Bình Dương: Khởi tố bị can đăng thông tin xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Tiến Lợi (56 tuổi, ngụ Bình Dương), để điều tra làm rõ hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến các bài viết xuyên tạc trên mạng xã hội.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Tiến Lợi

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, trong thời gian qua, Bùi Tiến Lợi đã lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng các thông tin xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi Viện KSND TP.Thủ Dầu Một phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an TP.Thủ Dầu Một đã tống đạt quyết định bắt Bùi Tiến Lợi khi bị can đang ở tỉnh Thái Bình và di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã có kết luận và quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bùi Tiến Lợi do có những bài viết trên mạng xã hội trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bùi Tiến Lợi từng mang quân hàm thượng tá, Chủ nhiệm bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Trường sĩ quan Công binh (đóng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một), hiện Bùi Tiến Lợi đã bị tước quân tịch.