Thông tin mới xung quanh vụ nữ kế toán bị sát hại tại Bình Dương

Ngày 1.4, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, TX.Tân Uyên từ tỉnh Gia Lai về đến Bình Dương. Yang Zhong Wu được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ án mạng ngày 29.3 khiến chị L.T.M (kế toán của công ty ) tử vong.

Công ty nơi xảy ra vụ án mạng HOÀNG GIÁP

Trong sáng ngày 1.4, người dân đã trình báo việc tìm thấy chiếc xe bán tải Yang Zhong Wu trong một lô cao su ở địa bàn P.Uyên Hưng (TX.Tân Uyên). Địa điểm này cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10 km. Chiếc xe bán tải được một người trông coi vườn cao su phát hiện. Người này cho biết đã nhìn thấy chiếc xe trước đó nhưng chỉ nghĩ là của người dân nào đậu trong vườn cao su. Tối 31.3 khi về nhà lên mạng thấy thông tin mới nhớ đến chiếc xe. Sáng nay khi ra xem lại thì xác nhận là xe của nghi phạm sát hại nữ kế toán nên trình báo công an.

Hiện trường nơi nữ kế toán bị sát hại CÔNG AN BÌNH DƯƠNG

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 17 giờ chiều ngày 29.3, nhân viên công ty Vinh Nhuận bất ngờ phát hiện chị L.T.M (kế toán công ty) đã tử vong trên vũng máu.



Thời điểm này, nhân viên công ty đi tìm Yang Zhong Wu là giám đốc của công ty nhưng không thấy người này đâu, chiếc xe bán tải trong công ty cũng đã "biến mất". Sự việc sau đó được trình báo đến công an.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang ở trong một cửa hàng quần áo tại TP.Pleiku ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tối ngày 29.3, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, giám đốc công ty và phát đi thông báo truy tìm. Cơ quan công an xác định Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng BS 61C- 450.00.

Từ thông báo của Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 21 giờ tối ngày 30.3 Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu đang có mặt tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn P.Phù Đổng (TP.Pleiku) nên đã tiến hành bắt giữ.

Chiếc xe của nghi phạm được tìm thấy trong lô cao su, cách hiện trường khoảng 10 km HOÀNG GIÁP

Theo Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu Yang Zhong Wu khai nhận, do có mâu thuẫn với chị L.T.M dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã, vì quá tức giận nên Wu đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong vì quá hoảng sợ Wu đã chủ động bỏ trốn và bắt xe khách lên TP.Pleiku. Yang Zhong Wu sau đó đã được bàn giao cho cơ quan Công an tỉnh Bình Dương.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa khu vực tìm thấy chiếc xe HOÀNG GIÁP

Cũng theo chồng nạn nhân, trước đó chị L.T.M có tâm sự việc có xảy ra mâu thuẫn với giám đốc về công việc khoảng 1 tuần trước. Người chồng khuyên chị M. nghỉ việc và chị M cũng đã viết sẵn đơn nghỉ việc nhưng chị muốn giải quyết hết công việc mới nghỉ. Tuy nhiên khi chị M. chưa kịp nghỉ thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nữ kế toán bị sát hại.