Nạn phá rừng ở Gia Lai: Nhiều cây rừng bị đốn hạ trái phép ở Sơ Pai

Trong hai ngày 7 và 8.3, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND H.K'bang cùng lực lượng chức năng đã trực tiếp vào vùng rừng xã Sơ Pai thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai để kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.

Tại đây, đoàn công tác đã phát hiện nhiều cây rừng với nhiều chủng loại như giẻ, gội đỏ, xoay bị đốn hạ trái phép. Tổng cộng 16 cây gỗ có đường kính từ 50 - 80 cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang tại nhiều địa điểm trong rừng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND H.K’bang (bên trái) trực tiếp vào rừng kiểm tra TRẦN HIẾU

Tại hiện trường, có những đoạn thân cây lớn bị lâm tặc xẻ hộp, một số khác bị ngã đổ trước đó cũng được lâm tặc cắt ngắn lấy củi… Trong số này, có nhiều cây rừng bị mục, chết đứng, không có lõi cũng bị lâm tặc cắt hạ, không vận chuyển ra khỏi rừng mà chỉ cưa hạ rồi để lại rừng.



Ông Phan Văn Hợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, cho biết: "Trong các cây rừng ghi nhận bị cưa hạ thì có một số cây gỗ bị cắt hạ từ lâu, trong năm 2021 và năm 2022. Các đối tượng đã chọn những cây lớn, xẻ hộp vuông, tròn theo quy cách rồi dùng xe máy chở ra khỏi rừng. Khi lực lượng chức năng phát hiện thì cây đã bị cưa hạ, gỗ đã bị tẩu tán. Chúng tôi cũng đã lập biên bản, báo cáo lên cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Trong số các cây bị đốn hạ là do một số người dân đồng bào địa phương cắt để làm nhà, quan tài. Số khác là do một số đối tượng cố tình vào rừng để đốn hạ những cây không có giá trị do xích mích trong việc tranh chấp đất đai với công ty".

Nhiều cây rừng bị đốn hạ trái phép TRẦN HIẾU

Trong buổi làm việc với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, ông Nguyễn Văn Dũng nói: "Tôi đi kiểm tra thì thấy nhiều gốc cây lớn được khai thác từ năm 2021 nhưng đến năm 2022 mới phát hiện. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ có hay không sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng khi để lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép".

Tính từ năm 2020 đến nay, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai đã xử lý kỷ luật khiển trách 9 người, cảnh cáo 7 người, cách chức 2 người, chậm nâng lương 1 người, đình chỉ công tác 4 người, cho thôi việc 4 người liên quan đến công tác bảo vệ, phát triển rừng.