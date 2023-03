Đã bắt được nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương

Tối 30.3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã bắt được Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán, tại TP.Pleiku (Gia Lai).

Theo đó, sau khi Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm Yang Zhong Wu, lực lượng công an trên cả nước đã tiến hành truy tìm nghi phạm theo nhận dạng được cung cấp. Tối 30.3 Công an P.Phù Đổng (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã tiến hành bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đang khẩn trương lên tỉnh Gia Lai để di lý nghi phạm Yang Zhong Wu về Bình Dương để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như thông tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 17 giờ chiều ngày 29.3, nhân viên công ty có địa chỉ tại P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên bất ngờ phát hiện chị L.T.M (kế toán công ty) đã tử vong trên vũng máu.

Thời điểm này, nhân viên công ty đi tìm Yang Zhong Wu, là giám đốc của công ty nhưng không thấy người này đâu, chiếc xe bán tải trong công ty cũng đã "biến mất". Sự việc sau đó được trình báo đến công an.

Nghi phạm Yang Zhong Wu bị bắt giữ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tối ngày 29.3, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, giám đốc công ty và phát đi thông báo truy tìm. Cơ quan công an xác định Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng BS 61C- 450.00.

Theo chồng nạn nhân, trước đó chị L.T.M có tâm sự việc có xảy ra mâu thuẫn với giám đốc về công việc khoảng 1 tuần trước. Người chồng khuyên chị M. nghỉ việc và chị M cũng đã viết sẵn đơn nghỉ việc nhưng chị muốn giải quyết hết công việc mới nghỉ. Tuy nhiên khi chị M. chưa kịp nghỉ thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện vụ việc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.