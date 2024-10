Bình Dương: Khởi tố nam giáo viên dâm ô nữ học sinh

Chiều 17.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam V.Đ.L (31 tuổi, giáo viên tổng phụ trách Đội của một trường cấp 2 trên địa bàn) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Công an đã bắt tạm giam giáo viên dâm ô với người dưới 16 tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo điều tra, trong thời gian làm giáo viên tổng phụ trách Đội tại trường cấp 2, V.Đ.L đã nhiều lần xâm hại một học sinh nữ.

V.Đ.L đã nhiều lần sờ mó vào các bộ phận cơ thể nhạy cảm của nữ sinh này nhằm thỏa mãn dục vọng.

Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, V.Đ.L nhiều lần nhắn tin vào tài khoản zalo của học sinh hẹn "lên phòng thầy chơi", rồi mua cơm 2 người cùng ăn hoặc dẫn học sinh ra ngoài ăn.

Gạ gẫm chụp hình lúc đi tắm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chưa dừng lại ở đó, trong lúc học sinh đi tắm thì V.Đ.L gạ gẫm chụp hình cho L. xem và hứa hẹn cho một phần thưởng là học bổng của thành phố. Ngoài ra, V.Đ.L cũng nhiều lần nhắn tin nói chuyện tình cảm với học sinh vào đêm khuya…

Khi phát hiện sự việc, phụ huynh của học sinh đã chụp lại màn hình tin nhắn sau đó tố cáo với cơ quan công an.