Tạm giữ giáo viên dâm ô với học sinh cấp 2 gây chấn động Bình Dương

Ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự giáo viên V.Đ.L (ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Sự việc xảy ra sau khi gia đình nạn nhân tố cáo giáo viên này ra cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, giáo viên V.Đ.L là tổng phụ trách đội của một trường cấp 2 ở Bình Dương nhiều năm nay.

Trong quá trình công tác, L. nhiều lần có hành vi sờ mó vào các bộ phận nhạy cảm của bé gái lớp 8 và bị phụ huynh phát giác, tố cáo với công an.

Hình ảnh giáo viên dâm ô với học sinh được gia đình nạn nhân đăng trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tố cáo của phụ huynh, có lần L. còn đưa bé đi nhà nghỉ nhưng chủ nhà nghỉ không cho thuê phòng vì thấy bé gái tuổi còn quá nhỏ.

Sau khi nhận được thông tin tố giác của gia đình nạn nhân, Công an TP.Dĩ An đã triệu tập giáo viên L. lên cơ quan để làm việc và bước đầu L. đã khai nhận hành vi phạm pháp.

Gia đình nạn nhân cũng bức xúc đăng hình ảnh L. bị công an bắt lên mạng xã hội tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người này.