Bình Dương: Mang cơm qua phòng trọ, chị gái phát hiện em trai tử vong

Ngày 20.1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên địa bàn. Người tử vong là anh N.T.L (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức).

Theo đó, tối 19.1, chị N.T.D (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, là chị gái của nạn nhân), khi mang cơm qua phòng trọ trên đường Ống Nước Thô (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An) thì tá hỏa phát hiện anh L. đã tử vong trong phòng trọ.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.





Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trước đó, anh L. do thường xuyên say xỉn và cãi nhau với mẹ ruột nên đã bỏ nhà ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) qua TP.Dĩ An (Bình Dương) thuê phòng trọ ở riêng. Tối 19.1, mẹ kêu chị D. mang cơm qua phòng trọ, rồi thuyết phục em trai về nhà ăn tết thì phát hiện vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.