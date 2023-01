Tất niên chia tay, thanh niên bán hủ tiếu bị tai nạn giao thông tử vong

Đến 12 giờ trưa 15.1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã xử lý xong hiện trường, khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên địa bàn. Người tử vong là anh Đ.X.P (20 tuổi, quê TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Theo đó, sáng cùng ngày, anh P. điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 76H1-214... đi trên đường Cây Da Xề (hướng đi đường Trần Hưng Đạo), khi còn cách ngã ba giao với đường Trần Hưng Đạo khoảng 10 m (thuộc P.Đông Hòa, TP.Dĩ An) thì bất ngờ tông vào trụ đèn trên vỉa hè.

Cú tông mạnh làm chiếc xe máy cùng anh P. văng đi xa khoảng 5 m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm trên sân trước của một công ty, bể nát, biến dạng.

Được biết, anh P. cùng ba mẹ làm nghề bán hủ tiếu trên địa bàn TP.Dĩ An. Trước đó, ba mẹ đã về quê, anh P. xin ở lại dự tiệc tất niên rồi sẽ về sau. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, trên đường lái xe máy về phòng trọ thì gặp tai nạn.





Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trưa nay (15.1), ba mẹ anh P. vừa về đến quê nhà thì nghe tin con bị tai nạn tử vong, hiện gia đình đang quay trở lại TP.Dĩ An (Bình Dương).

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, hiện trường đã được xử lý, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác làm rõ vụ tai nạn giao thông.