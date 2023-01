Xe khách tông tử vong người đàn ông đi bộ trên quốc lộ 1

Ngày 16.1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với người đi bộ làm một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 15.1, xe khách của nhà xe T.B (BS 51B - 503xx) do nam tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu Đồng Nai về khu du lịch Suối Tiên. Khi còn cách đường vào bến xe Miền Đông mới khoảng 500 m (P.Bình Thắng, TP.Dĩ An), xe khách va chạm với một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi bộ trên đường. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông văng xa một đoạn dài, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn nằm trong làn đường dành cho xe ô tô. Người dân khu vực cho hay, trước đó, người đàn ông đi bộ lang thang trên quốc lộ 1, rồi vượt dải phân cách qua đường thì xảy ra vụ việc.





Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 gây ùn kéo dài nhiều km và đến khuya 15.1, hiện trường mới cơ bản được xử lý. Đến sáng nay (16.1), lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân.