Bình Dương: Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến, thu giữ 2 bao tải hung khí

Ngày 31.1, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 26 nghi phạm (số còn lại trong 46 thanh thiếu niên được gia đình bảo lãnh do chưa đủ 16 tuổi) liên quan đến vụ hẹn nhau hỗn chiến bằng dao, mã tấu, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an thu giữ hung khí 2 nhóm chuẩn bị để hỗn chiến CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn nhóm thanh thiếu niên có biệt danh "Trung Tứ Bảo" ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhiều lần tìm Trần Tấn Lộc (còn gọi là Thanh nhóc, ngụ TP.Thuận An, Bình Dương) để hỗn chiến với nhau.

Để đối phó, khuya ngày 29.1, Trần Tuấn Lộc gọi 20 thanh thiếu niên (cả nam lẫn nữ) chuẩn bị hung khí để hẹn đánh nhau với nhóm "Trung Tứ Bảo" ở P.Lái Thiêu (TP.Thuận An).

Ngay sau khi xác minh được thông tin, Công an TP.Thuận An đã nhanh chóng điều động lực lượng Cảnh sát hình sự, Kinh tế, Ma túy, CSGT, CSCĐ…phối hợp với Công an P.Lái Thiêu bao vây khu vực nơi 2 nhóm thanh thiếu niên đã hẹn nhau, ngăn chặn kịp thời cuộc hỗn chiến xảy ra.

Nhiều loại dao, mã tấu được 2 nhóm chuẩn bị để hỗn chiến CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.Thuận An đã thu giữ 2 bao tải hung khí mà các nhóm chuẩn bị, trong đó có nhiều loại dao tự chế, mã tấu, gậy sắt… đồng thời tạm giữ 46 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi để điều tra làm rõ.

Sáng 31.1, Công an TP.Thuận An đã bàn giao cho gia đình bảo lãnh 20 thiếu niên do chưa đủ 16 tuổi và tạm giữ 26 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.