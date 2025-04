Bình Dương: 'Nữ quái' thuê căn hộ bán ma túy online, tàng trữ súng, đạn

Ngày 17.4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá chuyên án, thu giữ 24,8 kg ma túy, 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn; đồng thời bắt giữ nghi phạm Đào Thị Như Quỳnh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước lập chuyên án tấn công tội phạm dịp lễ 30 tháng 4.

Nghi phạm Đào Thị Như Quỳnh. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trưa ngày 15.4, qua thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện Đào Thị Như Quỳnh đang giao ma túy được ngụy trang trong gói hàng cho tài xế xe ôm công nghệ dưới dạng giao hàng nhanh, liền khống chế bắt giữ tại chỗ.

Khám xét nhanh nơi ở của Quỳnh thuê (trong đó có 1 căn nhà không số trong hẻm cùng P.Phú Lợi), công an thu giữ 6 bánh heroin, 10 kg ma túy đá, 17.000 viên thuốc lắc, 2 kg ketamine, 500 bịch ma túy nước vui… với tổng trọng lượng 24,8 kg.

Công an thu giữ số lượng lớn ma túy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 khẩu súng, cùng 10 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan vụ án.

Đào Thị Như Quỳnh khai nhận khoảng tháng 3.2025 từ TP.HCM lên Bình Dương thuê chung cư ở và phân lẻ ma túy bán cho người mua thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.