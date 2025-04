Đột kích căn hộ, bắt nhóm lừa đảo qua mạng đang mở tiệc ma túy

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bàn giao Phạm Như Thuần (23 tuổi), Nguyễn Quang Hải (26 tuổi), Lê Thanh Minh (21 tuổi, cùng ở H.Phong Điền, TP.Huế) và Bùi Quốc Huy (27 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM - tạm trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho Phòng Cảnh sát hình sự để mở rộng điều tra vụ lừa đảo qua mạng.

Riêng Mai Thị Hồng Nhi (21 tuổi, ở H.Phước Sơn, Quảng Nam) bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy, đồng thời củng cố hồ sơ về hành vi không tố giác tội phạm.

Nhóm 4 nghi phạm tổ chức sử dụng trái phép ma túy ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, tối 18.3, Thuần, Hải, Minh và Bùi Quốc Huy cùng 1 người khác ăn nhậu tại quán trên đường Trần Văn Trứ (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Sau tăng 1, Hải khởi xướng rủ bạn nhậu mua ma túy về căn hộ do Hải và Thuần thuê trên đường Lê Văn Hiến để sử dụng ma túy và cả nhóm đồng ý.

Hải đưa Bùi Quốc Huy 7 triệu đồng đi mua ma túy dạng hàng khay Ketamine và thuốc lắc, còn Lê Thanh Minh rủ thêm người yêu là Mai Thị Hồng Nhi đến để cùng sử dụng ma túy.

Tại căn hộ, nhóm này chia nhau thuê loa đèn để mở nhạc, chuẩn bị dụng cụ dĩa sứ, thẻ nhựa, tờ tiền làm ống hút… để xào ma túy và cùng nhau sử dụng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ loa đèn, 1 đĩa sứ chứa ma túy, 1 thẻ nhựa... ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đến 8 giờ ngày 19.3, Bùi Quốc Huy và một người bạn về trước, nhóm nam nữ còn lại vẫn tiếp tục ở căn hộ sử dụng ma túy đến khi bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích.

Tiến hành kiểm tra nhanh, Thuần, Hải, Minh và Nhi đều dương tính với 3 loại ma túy gồm hàng khay Ketamine, Methamphetamine và MDMA. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ loa đèn, 1 đĩa sứ chứa ma túy, 1 thẻ nhựa cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiếp tục truy xét mở rộng, đến 23 giờ cùng ngày, cơ quan công an bắt khẩn cấp Bùi Quốc Huy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an còn phát hiện nhóm này liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội.

Trong đó, Nguyễn Quang Hải và Phạm Như Thuần giữ vai trò chủ mưu, cơ quan công an phát hiện nhiều tang vật liên quan hành vi lừa đảo, do đó vụ án tiếp tục chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác minh, làm rõ.