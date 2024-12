Tỉnh táo để không sa bẫy lừa đảo qua mạng

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.12, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) di lý nghi phạm lừa đảo Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) từ biên giới Tây Ninh về TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo qua mạng.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, sáng 2.10, chị T.T.N (38 tuổi, quê xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình - tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) nhận được cuộc gọi từ số máy 0836943676. Người gọi tự xưng là "trực ban Công an xã Hiền Ninh", thông báo 2 cháu của chị N. chưa làm CCCD và hướng dẫn "có người tên Nam, công tác tại Công an H.Quảng Ninh sẽ liên hệ để hướng dẫn làm CCCD gấp".

Chiều cùng ngày, chị N. nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, tự xưng tên Nam yêu cầu chị N. bổ sung gấp thông tin làm CCCD cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N. vào trình duyệt internet trên điện thoại, nhập từ khóa "chinhphu.hodancu.com" rồi thực hiện theo hướng dẫn. Chị N. làm theo, đăng nhập thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản bị trừ lần lượt số tiền 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19 triệu đồng. Tiền được chuyển đến số tài khoản 061810876 của một ngân hàng, mang tên Nguyễn Tấn Thường.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Thường tại cơ quan công an. Chỉ trong 11 ngày, một tài khoản của Thường đã nhận 6,4 tỉ đồng tiền lừa đảo ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị N. liền đến Công an Q.Liên Chiểu trình báo. Từ tài khoản nhận tiền của chị N., công an nắm được nhân thân, lai lịch của Thường. Tuy nhiên, Thường thường xuyên qua lại Campuchia để đánh bạc… Đến giữa tháng 12.2024, Công an Q.Liên Chiểu nhận được tin báo Thường và đồng bọn bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất về nước, liền cử trinh sát vào cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đón lõng và bắt giữ Thường.

Thường khai: Tại Campuchia, Thường được chủ cơ sở, là người nước ngoài, giao nhiệm vụ đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác. Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Thường đã mở tổng cộng 20 tài khoản để phục vụ việc nhận tiền lừa đảo. Trong đó, chỉ từ ngày 29.9 - 9.10, một tài khoản của Thường đã nhận 6,4 tỉ đồng. Nhóm của Thường có khoảng 70 - 80 người Việt Nam làm nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo qua điện thoại.

Tôi cũng bị lừa…

Nhiều bạn đọc (BĐ) phản ánh đến Thanh Niên mình cũng bị lừa giống như vậy. BĐ 14Phan Thành Long than thở: "Gia đình tôi cũng bị lừa 80 triệu đồng...". BĐ Bạn Đọc Mới cho biết: "Mình bị lừa với thủ đoạn đúng y như vậy. Mất 180 triệu đồng".

Cũng bị cuộc gọi lừa đảo tương tự nhưng BĐ Hong Thoai Nguyen không bị lừa, và kể: "Có người gọi tôi, nói là công an, cho hay con trai tôi chưa có mã định danh, phụ huynh cần cung cấp thông tin. Nhưng con tôi đã có mã định danh lâu rồi, nên tôi biết ngay lừa đảo, "chửi" cho một trận rồi cúp máy luôn".

BĐ Tranduccong6101953 kể: "Những kẻ lừa đảo này tinh ma lắm, nghĩ ra các mánh khóe nhằm lường gạt những người nhẹ dạ... Tôi từng bị chúng "khủng bố", đã bị "sụp bẫy" nhưng may tôi không có tài khoản trong ngân hàng nên không bị mất gì!".

Để không mắc bẫy lừa đảo

Làm sao để không bị lừa đảo qua mạng với những "chiêu trò" giả mạo này? BĐ Long Nguyen cho biết: "Tôi hết sức cảnh giác đối với bất kỳ số điện thoại lạ nào. Thường thì tôi ít nghe. Nếu lỡ bắt máy thì tôi chỉ "ậm ừ" không nói gì, chờ cho đầu dây bên kia nói một hồi, rồi mình nhận định sự việc nếu thấy có gì "bất thường" thì cúp máy luôn. Nếu thực sự là việc cần thiết, là người tốt, mà mình nhận định sai là lừa đảo, thì số máy đó sẽ gọi lại. Mà thường thì không thấy số máy nào gọi lại".

"Trong vụ việc nêu trên, mới nghe đã thấy không bình thường. Những chuyện như làm CCCD, mã định danh điện tử, làm giấy tờ… thì mình đích thân ra phường, xã làm việc trực tiếp, không thể cả tin vào những người chưa từng quen biết để họ "hướng dẫn" làm qua điện thoại. Đặc biệt, vào thời điểm cận tết, bọn lừa đảo sẽ hoạt động nhiều hơn, nên mọi người cần cảnh giác hơn", BĐ Tien Hai bình luận.

BĐ Xuan Hoa Nguyen cho biết: "Ngân hàng, công an, báo chí… đã cảnh báo người dân rất nhiều đừng bao giờ bấm vào những đường link lạ, cung cấp mật khẩu, mã OTP… cho bất kỳ ai. Bạn cần hết sức tỉnh táo, cẩn trọng trước những thông tin chưa rõ ràng, trước những người lạ… Thay vì đọc những thông tin vô bổ trên mạng thì nên đọc những thông tin chính thống nhằm bảo vệ mình".