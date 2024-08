Cảnh báo giả danh cán bộ kiểm tra an toàn thực phẩm để lừa tiền

Theo đó, thời gian qua, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin phản ánh từ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn với nội dung: trong thời gian tới sẽ có đoàn thanh tra, kiểm tra, thẩm định cấp giấy về an toàn thực phẩm tại cơ sở và yêu cầu cơ sở chuyển khoản tiền thì sẽ không tiến hành thanh tra, kiểm tra nữa.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh này khẳng định những trường hợp nêu trên là hiện tượng mạo danh, lừa đảo, gây ảnh hưởng đến uy tín của Ban Quản lý an toàn thực phẩm và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Do vậy, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh cần cảnh giác, khi có thông tin nghi ngờ cần báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất, đội thanh tra quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh: 02223608249.

Để chủ động đấu tranh, phòng ngừa đối với tội phạm giả danh cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo và kịp thời ngăn chặn, phối hợp xử lý các đối tượng lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nói trên.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu đội thanh tra quản lý an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đài truyền thanh, phòng, ban, các cơ quan chức năng tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo trưởng ban để kịp thời xử lý.