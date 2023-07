Bình Dương: Phạm nhân trốn trại giam, về thăm con gái thì bị bắt

Chiều 22.7, Công an P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) đã bắt được Lê Thanh Giàu (54 tuổi, quê Kiên Giang) là phạm nhân đang chấp hành án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trại giam An Phước (thuộc C10 - Bộ Công an; đóng trên địa bàn H.Phú Giáo, Bình Dương).

Lê Thanh Giàu lúc bị bắt Đ.T.

Sáng cùng ngày, phạm nhân Lê Thanh Giàu lợi dụng lúc đi lao động vệ sinh đã bỏ trốn khỏi khu vực Trại giam An Phước. Sau đó, Giàu về nhà người thân ở khu phố 3, P.An Phú, TP.Thuận An, cách trại giam gần 70 km, để ẩn náu và thăm con gái đang sinh sống tại đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi bỏ trốn, Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Giàu. Qua rà soát của công an và các thành viên CLB phòng chống tội phạm P.An Phú đã phát hiện Giàu xuất hiện ở nhà người thân đang thuê ở tại địa phương, do trước đây Giàu từng nằm trong hồ sơ quản lý của Công an P.An Phú.

Quyết định truy nã phạm nhân Lê Thanh Giàu sau khi bỏ trốn Đ.T

Khi bị bắt, Lê Thanh Giàu đang ở trong nhà của người thân. Giàu mới chấp hành án phạt tù được khoảng trên 3 năm trong tổng hình phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 16.9.2021, phạm nhân Phạm Văn Sây (33 tuổi, ngụ Tây Ninh), bị kết án 25 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; và phạm nhân Đinh Văn Dương (33 tuổi, ngụ Bình Phước) bị kết án 17 năm tù về tội giết người, cũng đã trốn khỏi Trại giam An Phước và bị bắt lại chỉ vài giờ sau khi bỏ trốn (Thanh Niên đã thông tin).