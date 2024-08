Bình Dương: Triển khai áp dụng bộ tài liệu kỹ thuật PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng, triển khai "Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang bị phương tiện PCCC và CNCH đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ)" do Viện KH-CN Bộ Xây dựng công bố.

Phòng Cảnh sát PCCC Bình Dương diễn tập chống cháy lan

Ảnh: Đ.T

UBND tỉnh Bình Dương cũng nêu rõ, tài liệu kỹ thuật này có tính chất tham khảo về một số giải pháp kỹ thuật chung, cấp thiết, điển hình. Có thể áp dụng tài liệu này khi đề xuất về xây dựng phương án nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa xảy ra cháy và tạo điều kiện để hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại tính mạng người sử dụng nếu có cháy xảy ra đối với nhà ở nhiều tầng, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh… Các nhóm giải pháp này không thay thế các yêu cầu an toàn PCCC được quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn PCCC

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban ngành; các đơn vị, địa phương trong tỉnh, nghiên cứu triển khai áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Hướng dẫn kỹ năng cứu nạn

Ảnh Đ.T

Nhiều giải pháp PCCC, cứu nạn cứu hộ

Mục đích của bộ tài liệu kỹ thuật là hướng dẫn giải pháp kỹ thuật cấp thiết để tăng cường ngay một số điều kiện an toàn cháy so với hiện trạng của nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, mà không có khả năng tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Bộ tài liệu cung cấp các nhóm giải pháp cấp thiết tăng cường nêu trong tài liệu này chỉ áp dụng cho nhà hiện hữu dùng làm nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ có lối đi, cầu thang chung, có phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung và nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Bộ tài liệu không áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp các loại hình kinh doanh dịch vụ khác có tính nguy hiểm cháy cao như: kinh doanh có sử dụng hoặc tồn trữ các khí cháy, chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, hóa chất nguy hiểm cháy nổ, mút xốp, nhựa các loại và các chất cháy tương tự...

Tuyên truyền PCCC và kỹ năng thoát nạn

Ảnh: Đ.T

Đối với các công trình chưa đủ điều kiện về PCCC, CNCH thì có thể tham khảo thực hiện các giải pháp PCCC như đảm bảo an toàn sử dụng điện, hạn chế và quản lý chặt các nguồn cháy, khí cháy, chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, hóa chất nguy hiểm cháy nổ, mút xốp, nhựa các loại và các chất cháy tương tự... sao cho nếu có cháy xảy ra thì, trong một khoảng thời gian nhất định, lửa không lan ra khỏi khu vực này và khói không từ khu vực này xâm nhập vào khu vực ở, trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng hoặc ngăn cản người sử dụng di chuyển qua đường thoát nạn để đến các lối ra thoát nạn.

Hướng dẫn kỹ năng phòng độc và cứu nạn

Ảnh: Đ.T

Có giải pháp cảnh báo cháy sớm: lắp đặt các hệ thống báo cháy tự động hoặc thiết bị báo cháy cục bộ để có thể phát hiện và báo động cháy ngay từ giai đoạn ban đầu, tăng thời gian thoát nạn cho người.

Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, dụng cụ phá dỡ thô sơ và trang thiết bị bảo vệ cá nhân: bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy tự động dạng cục bộ, mặt nạ lọc độc... Nếu có thể nên trang bị hệ thống chữa cháy tự động phù hợp với quy mô và tính chất sử dụng của nhà.