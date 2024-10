Bình Dương truy quét tín dụng đen

Ngày 28.10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an các huyện, thành phố trực thuộc triệt phá 9 vụ tín dụng đen, đồng thời mở đợt cao điểm truy quét loại hình tội phạm này.

Theo đó, từ cuối năm 2023 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương trực thuộc đã bắt 22 nghi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tăng 900% so với cùng kỳ.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hoạt động của loại tội phạm tín dụng đen rất đa dạng, từ cho vay tiền mặt với lãi suất cao đến việc đe dọa, khủng bố tinh thần để đòi nợ.

Trước đó, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ 2 nghi phạm là Phan Đức Hiếu (23 tuổi) và Trần Xuân Dũng (21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) vì liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi và hủy hoại tài sản.

Hai nghi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen vừa bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, Hiếu và Dũng cho một phụ nữ ở Bình Dương vay tiền với lãi suất cao. Sau đó, người này không có khả năng chi trả thì bị các nghi phạm đến nhà người thân khủng bố tinh thần, tạt chất bẩn vào nhà để gây áp lực trả nợ…

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết hoạt động tín dụng đen tiềm ẩn các hành vi gây mất an ninh trật tự nên phải tấn công mạnh vào loại tội phạm này. Việc tấn công, trấn áp cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị công an từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, phát hiện loại tội phạm này và tố giác kịp thời với cơ quan công an.