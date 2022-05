Bình Dương: Xe đạp điện va chạm xe tải, một nữ sinh tử vong

Ngày 19.5, Công an TP.Dĩ An đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An). Vụ tai nạn làm một nữ sinh lớp 9 tử vong và một nữ sinh khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 18.5, hai nữ sinh chở nhau trên xe đạp điện, lưu thông trên đường số 2 trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Khi xe đến giao lộ đường số 2 với đường số 4, xe đạp điện xảy ra va chạm với xe tải BS 51D - 317.91 đang quẹo phải.

Cú va chạm làm 2 nữ sinh ngã ra đường, bị xe tải cuốn vào gầm. Một nữ sinh bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Nữ sinh còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương.

Tại hiện trường, xe đạp điện bị nát hoàn toàn, xe tải chắn hết phần đường số 2.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an TP.Dĩ An có mặt khoanh vùng hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người nhà hai nữ sinh cũng có mặt cung cấp thông tin, các em năm nay mới 15 tuổi, hiện đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn TP.Dĩ An.

Hiện, lực lượng chức năng TP.Dĩ An vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 nữ sinh thương vong trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B.