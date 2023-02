Bình Phước: 90% công nhân, người lao động đã trở lại làm việc

Ngày 1.2, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước có báo cáo về tình hình lao động trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn. Theo đó, đến nay đã có hơn 90% công nhân, người lao động đã quay trở lại làm việc.

Theo Sở LĐ-TB-XH, hiện nay trên địa bàn có khoảng 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với khoảng 130.000 lao động, trong đó có 174 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp với 71.750 lao động Việt Nam và 1.120 lao động nước ngoài. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là cao su, điều, dệt may, giày da, linh kiện điện tử…

90% công nhân, người lao động đã quay trở lại làm việc H.G

Do các doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ tốt với người lao động, nên sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phần lớn người lao động đều quay trở lại làm việc theo đúng thời gian (ước đạt 90% tính tới ngày 1.2). Số lao động còn lại do nhà ở xa chưa vào kịp hoặc xin nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng và doanh nghiệp cho nghỉ do thiếu đơn hàng nên chưa quay trở lại làm việc.



Cũng theo Sở LĐ-TB-XH, tỉnh Bình Phước hiện có 29 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 3.230 công nhân, người lao động.