Bình Phước: Bắt 2 quản lý quán karaoke môi giới mại dâm

Ngày 31.12, Công an H.Hớn Quản, Bình Phước đang tạm giữ Trần Thị Kim Thoa (28 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Xuân Hùng (23 tuổi, ngụ Bình Phước), để điều tra về hành vi môi giới mại dâm tại khách sạn S.

Trước đó, chiều 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Hớn Quản và Công an TT.Tân Khai (H.Hớn Quản) kiểm tra khách sạn S. (TT.Tân Khai).

Qua kiểm tra, công an đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong 3 phòng nghỉ của khách sạn.

Nguyễn Xuân Hùng, Trần Thị Kim Thoa (thứ 3 và thứ 4 từ trái qua) cùng 3 cô gái liên quan CÔNG AN CUNG CẤP

Qua lời khai ban đầu, công an xác định cả 3 cặp nam nữ mua bán dâm đều do 2 người quản lý quán karaoke ở KP.5, TT.Tân Khai, là Trần Thị Kim Thoa và Nguyễn Xuân Hùng môi giới với giá 5 triệu đồng/người/lượt.

Thoa đã nhận 15 triệu đồng và sắp xếp cho 3 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn thì bị công an bắt quả tang.

Hiện Công an H.Hớn Quản đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Kim Thoa và Nguyễn Xuân Hùng để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.