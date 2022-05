Bình Phước: Bắt nghi phạm giết người cướp tài sản trong nhà nghỉ

Ngày 6.5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được Nguyễn Trường Duy (35 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai), nghi can giết người phụ nữ trong nhà nghỉ, cướp tài sản tại KP.Tân Trà, P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài).

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, tối 27.4, có đôi nam nữ đi xe máy vào nhà nghỉ T.H (KP.Tân Trà, P.Tân Xuân) thuê phòng. Đến sáng 28.4, người đàn ông lên xe máy đi trước, để lại người phụ nữ một mình trong phòng.

Vào chiều tối cùng ngày, chủ nhà nghỉ kiểm tra phòng, thì phát hiện người phụ nữ tên N.T.K (38 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài), tử vong trên giường, ở cổ có 1 số vết trầy xước chưa rõ nguyên nhân.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó chị K. có đeo dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng cùng mang theo điện thoại di động, xe máy… nhưng khi bị tử vong thì trên thi thể không còn tài sản.

Xác định đây là nghi án giết người, cướp tài sản, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước đã trích xuất camera của nhà nghỉ, qua đó xác định người đàn ông đi cùng với chị N.T.K là Nguyễn Trường Duy (35 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nên tiến hành truy bắt.





Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Trường Duy đang lẩn trốn tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) vào sáng nay, 6.5.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận đã dùng tay bóp cổ chị N.T.K khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Duy đã lấy toàn bộ nhẫn, bông tai, dây chuyền vàng, điện thoại và xe của nạn nhân mang đi bán ở nhiều nơi trong khi bỏ trốn.

Hiện công an đang di lý Nguyễn Trường Duy từ Quảng Trị về Bình Phước để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.