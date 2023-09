Bình Phước: Bắt nguyên kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Lộc Ninh

Ngày 28.9, lãnh đạo Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Đỗ Thúy Anh, nguyên kế toán, Trưởng bộ phận hành chính tổng hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) H.Lộc Ninh để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Đỗ Thúy Anh bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Lộc Ninh.

Bà Nguyễn Đỗ Thúy Anh bị khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, từ ngày 1.1 - 15.10.2022, người dân tại H.Lộc Ninh phản ánh về tình trạng đi làm thủ tục đất đai như tách thửa, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... gặp rất nhiều nhiêu khê, vất vả tại bộ phận một cửa Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Lộc Ninh. Mặt khác, tại khu vực bộ phận một cửa xuất hiện nhiều người làm dịch vụ nhanh chóng, được người dân gọi là "cò dịch vụ", "cò pháp lý" ra giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, phụ thuộc vào thủ tục sang tên, tách thửa đất hay lên thổ cư, xin cấp chủ quyền...

Trước phản ánh từ dư luận, chính quyền H.Lộc Ninh phối hợp với Sở TN-MT, VP ĐKĐĐ tỉnh Bình Phước vào cuộc và ra quyết định tạm đình chỉ 7 cán bộ, viên chức, nhân viên của Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Lộc Ninh để các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Đến ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Lộc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Lộc Ninh kết luận bị can Nguyễn Đỗ Thúy Anh là một "mắt xích" quan trọng trong vụ án nên ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Vụ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Lộc Ninh đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.