Bình Phước: CSGT phát hiện, bắt giữ 2 người dùng ô tô vận chuyển 260 kg pháo nổ

Ngày 15.11, Đội CSGT số 3 Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Lê Quốc Khoa (21 tuổi) và Phạm Văn Cường (30 tuổi, cùng ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) cùng tang vật là 1 ô tô và 260 kg pháo hoa nổ, để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường ĐT.759, Đội CSGT số 3 Công an tỉnh Bình Phước phát hiện ô tô BS 60A - 463.20 lưu thông trên đường ĐT.759, hướng từ H.Bù Đốp đi TP.HCM, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Lúc này, người điều khiển không dừng ô tô mà bất ngờ tăng ga chạy về hướng TP.HCM nên Tổ công tác tổ chức truy đuổi. Khi đến địa bàn P.Phước Bình (TX.Phước Long), 2 người trên ô tô mở cửa xe, bỏ chạy vào 1 con hẻm, nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.





Khám xét trong xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện có 150 bánh pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 260 kg.

Làm việc với lực lượng công an, hai nghi can khai tên Lê Quốc Khoa và Phạm Văn Cường. Do gần đến Tết, cần tiền tiêu xài nên Khoa lên khu vực chợ Thiện Hưng (H.Bù Đốp) mua pháo và thuê Cường dùng ô tô vận chuyển về Đồng Nai để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ 2 thanh niên vận chuyển 260 kg pháo hoa nổ.