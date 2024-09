Bình Phước: CSGT ra quân 'Ngày chủ nhật an toàn giao thông'

Ngày 15.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ ra quân "Ngày chủ nhật an toàn giao thông". Đây là một trong những hoạt động nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong nhân dân, đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông...

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại lễ, đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: Trong 8 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 232 vụ TNGT, mặc dù giảm về số vụ và số người chết, tuy nhiên số người bị thương lại tăng 36%.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước ra quân "Ngày chủ nhật an toàn giao thông" ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để đảm bảo kế hoạch "Ngày chủ nhật an toàn giao thông" được triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả, đại tá Hải yêu cầu các lực lượng cần tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá tải trọng, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông... để kịp thời phát hiện xử lý.

CSGT Công an tỉnh Bình Phước dùng thiết bị kỹ thuật phát hiện, xử lý vi phạm tốc độ trên quốc lộ 14 ẢNH: H.G

Phòng CSGT Công an tỉnh chủ động phối hợp công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng thành lập các tổ công tác "Ngày chủ nhật an toàn giao thông" trên các tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp quản lý. Trong đó, yêu cầu mỗi đội, trạm thuộc Phòng CSGT và công an cấp huyện đảm bảo ít nhất 2 tổ công tác, mỗi tổ ít nhất từ 8 - 10 người, đồng loạt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín thời gian, khép kín địa bàn...

Trạm CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước xử lý người vi phạm luật Giao thông đường bộ trên đường ĐT.741 ẢNH: H.G

Đợt ra quân này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nhằm kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.