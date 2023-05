Bình Phước: Đâm chết 1 người, 4 người bị thương, nữ công nhân lãnh 10 năm tù

Sau 4 ngày nghị án, chiều 16.5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Lê Thị Kim Cúc (22 tuổi, ngụ Bình Phước) 8 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Đồng thời xử phạt, Bồ Văn Dương (33 tuổi), Nguyễn Viết Minh (34 tuổi) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy (33 tuổi) 2 năm tù; Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi) 18 tháng tù và Nguyễn Thị Trang (31 tuổi, tất cả cùng ngụ Bình Phước) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Lê Thị Kim Cúc tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12.5 HOÀNG GIÁP

Theo cáo trạng, ngày 8.3.2022, Lê Thị Kim Cúc (công nhân) và Nguyễn Thị Trang (phó quản lý xưởng D thuộc Công ty TNHH S&K Vina đóng tại Khu công nghiệp N Minh Hưng - Hàn Quốc, TX.Chơn Thành) xảy ra mâu thuẫn về việc sắp xếp chỗ ngồi trong công ty nên thách thức nhau.

Dù được hòa giải nhưng Trang vẫn còn bực tức nên sau khi tan ca, Trang cùng Bồ Văn Dương, Trương Quang Du, Nguyễn Thị Thùy (bạn Trang) đi tìm Cúc nhưng không gặp. Trang về nhà tiếp tục nói chuyện cho Nguyễn Viết Minh (chồng Trang) nghe và nghi ngờ Cúc sẽ rủ thêm người để gặp giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Cúc cũng biết được việc Trang cùng một số người tìm mình.

Khoảng 16 giờ 35 ngày 9.3.2022, sau khi tan ca, Cúc ra gặp Trang nói chuyện. Khi đang nói chuyện thì bất ngờ Thùy đến dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Cúc và được can ngăn. Lúc này, anh H. (người sống như vợ chồng với Cúc) thấy Cúc bị đánh thì vào can ngăn thì bị Minh xông vào siết cổ và đẩy ra.

Lúc này, Cúc dùng dao (mang theo sẵn trong người) đâm về phía Minh và Dương. Trang thấy Cúc cầm dao đâm Minh thì cũng xông vào kéo Cúc ra thì bị Cúc đâm trúng.

6 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12.5 HOÀNG GIÁP

Dương và Du lúc này cũng xông vào tham gia đánh H. Thấy H. bị đánh nên Cúc cầm dao liên tiếp đâm về phía Dương và Du, trong đó có 1 vết đâm vào cổ của Du dẫn đến tử vong sau đó. Lúc này, Minh cầm tuýp sắt đánh vào lưng Cúc thì được mọi người can ngăn và đưa vào phía trong công ty. Nguyễn Văn Hưng (bạn Trang) đến thì thấy Trang và Minh bị thương thì cũng cầm dao chạy vào đánh Cúc cũng được can ngăn.

Hậu quả của vụ hỗn chiến còn khiến Thùy và Dương cùng bị thương tích 2%, Trang thương tích 17%, Minh thương tích 3%.

6 bị cáo lãnh án từ một mâu thuẫn nhỏ trong công ty HOÀNG GIÁP

Cáo trạng nhận định hành vi của Trang, Thùy, Dương, Hưng và Minh tham gia đánh Cúc đã gây mất an ninh trật tự tại khu công nghiệp, xảy ra hậu quả chết người làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt nữ công nhân cùng 5 bị cáo khác với các tội danh như trên.