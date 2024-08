Bình Phước: Điều tra nghi án giết người tình rồi tự tử

Ngày 25.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Chơn Thành điều tra, làm rõ nghi án giết người tình, sau đó tự tử bằng thuốc trừ sâu, xảy ra tại một nhà trọ thuộc khu phố 3, P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành.



Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị X. (40 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) và Cao Mạnh Phương (37 tuổi, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) sống với nhau như vợ chồng tại một dãy trọ thuộc P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành.

Nơi xảy ra vụ việc H.G

Khoảng 6 giờ cùng ngày, một người dân sống trong khu nhà trọ thuộc khu phố 3, P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành, bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu tại phòng chị X. (cùng dãy trọ).

Khi đến gần, người này nghe tiếng kêu cứu của chị X. (đang chốt cửa bên trong) nên gõ cửa thì Phương ra mở cửa. Lúc này, trên người Phương dính nhiều máu và có mùi thuốc trừ sâu.

Nghi ngờ Phương đã sát hại chị X. nên người dân đã đến Công an P.Minh Hưng trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Minh Hưng đã đến hiện trường, phát hiện chị X. đã tử vong trong phòng tắm. Còn Phương có mùi thuốc trừ sâu nên Công an P.Minh Hưng đã nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế TX.Chơn Thành cấp cứu.

Nghi án giết người tình sau đó tự tử đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.