Giết người tình, lãnh án chung thân

Ngày 10.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hà (45 tuổi, ở Bắc Giang) về tội giết người. Hà đã dùng dao cắt cổ người tình của mình khiến nạn nhân tử vong trong quán cà phê.



Bị cáo Nguyễn Văn Hà lãnh án chung thân vì giết người tình NGUYỄN LONG

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2023, Hà chung sống như vợ chồng với chị H.T.H (42 tuổi, quê Phú Thọ).

Do có quan hệ quen biết với anh C., chủ quán cà phê tại khu phố Ông Trịnh (P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ), nên Hà xin cho chị H. vào làm phục vụ và ở lại trong quán.

Tối 26.12.2023, sau khi đi làm về, Hà đến quán cà phê chơi và ngủ lại với chị H. Sau khi quan hệ với nhau, biết chị H. có tình cảm với người đàn ông khác nên Hà đề nghị chị H. không qua lại với người này và về quê sống cùng Hà.

Chị H. không chịu, dẫn đến hai người cãi nhau nên Hà nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát. Đợi chị H. ngủ say, khoảng 4 giờ 30 ngày 27.12, Hà lấy 1 sợi dây thừng dài khoảng 90 cm quấn qua cổ chị H. rồi siết chặt khoảng 5 phút cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, thấy chị H. vẫn còn thở nên Hà xuống bếp lấy 1 con dao rồi cắt 2 nhát vào cổ nạn nhân. Biết chị H. tử vong, Hà lấy dao tự cắt cổ mình dẫn đến bất tỉnh.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, anh C. đến quán, thấy các cửa đều khóa trong, gọi một lúc không có người trả lời nên anh C. dùng chìa khóa phụ mở cửa thì phát hiện Hà và chị H. nằm trong quán, trên người có nhiều vết thương. Anh C. liền trình báo công an và cùng người dân đưa Hà đi cấp cứu. Được cứu chữa kịp thời nên Hà không chết.

Tại phiên tòa, Hà thành khẩn khai báo về việc giết người tình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân như trên.