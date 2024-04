Sát hại hai mẹ con người tình rồi tự tử bất thành

Chiều 26.4, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh này vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 2 người. Vụ việc xảy ra rạng sáng cùng ngày tại bản Trung Chải (xã Sùng Phài).



Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 26.4, công an nhận tin tại gia đình bà Sùng Thị C. (66 tuổi, trú bản Trung Chải) xảy ra vụ án mạng liền đến hiện trường điều tra.

Đối tượng Hàng A Hồ bị bắt giữ DƯƠNG ANH

Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Lai Châu xác định Hồ có quan hệ tình cảm với chị Giàng Thị L. (41 tuổi, con gái bà C). Hồ cho rằng bà C. ngăn cấm con gái lấy mình nên thường va chạm, mâu thuẫn với chị L.

Rạng sáng 26.4, Hồ đến nhà người tình chơi thì bị bà C. mắng chửi. Bực tức, Hồ chạy ra đường giật dao nhọn của người dân đi nương rồi chạy vào nhà đâm chị L. và bà C. nhiều nhát, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vụ án khiến nhiều người hoang mang DƯƠNG ANH

Gây án xong, Hồ khóa trái cửa cố thủ trong nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, phá cửa, khống chế và đưa Hồ đi cấp cứu.

Theo người thân nạn nhân, chồng chị L. đã mất cách đây nhiều năm. Hồ từng bỏ sang Trung Quốc nhiều năm mới về. Khoảng 2 năm nay, chị L. và Hồ nảy sinh tình cảm. Thấy con gái và Hồ thường xảy ra mâu thuẫn, bà C. không muốn con tiếp tục quan hệ với Hồ nên khuyên chị L. dừng lại.

Ông Giàng A Ch. (trú cùng bản Trung Chải) cho hay, sáng sớm 26.4, ông mang theo dao đi làm qua khu vực nhà bà C. thì Hồ chạy ra túm cổ áo và giật lấy con dao rồi chạy vào nhà sát hại mẹ con bà L. "Khi tôi kêu lên thì Hồ bảo: Ông già có muốn chết không?", ông Ch. kể.

Vụ án đang được PC02 Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.