Bình Phước: Điều tra vụ án mạng trong chòi rẫy khiến 1 người tử vong

Ngày 31.3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ án mạng trong chòi rẫy khiến 1 người bị đâm tử vong tại thôn 2, xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 30.3, trong lúc Lê Kim T. (40 tuổi, ngụ H.Bù Đăng) đang ở chòi rẫy của một người dân tại thôn 2, xã Đoàn Kết, thì Châu Văn C. (39 tuổi, ngụ H.Bù Đăng) cũng đi tới đây tìm bạn.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng H.G

Khi tới nơi, thấy Lê Kim T. đang lớn tiếng với mọi người trong chòi rẫy nên Châu Văn C. vào can ngăn thì T. quay lại gây sự với C.

Bị T. dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, C. tức giận, chạy vào trong chòi lấy 1 con dao đâm nhiều nhát vào người T. khiến anh này gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ H.G

Sau khi gây án, Châu Văn C. đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Vụ án mạng trong chòi rẫy khiến 1 người tử vong đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.