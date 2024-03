Mang rượu đến rủ nhậu bị từ chối, đánh chủ nhà tử vong

Ngày 29.3, tin từ Công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Xuyên (43 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp A, H.Tân Hiệp) để điều tra về hành vi giết người. Xuyên là nghi phạm đánh người tử vong khi bị từ chối nhậu.

Nghi phạm Vũ Văn Xuyên và khúc gỗ dùng đánh ông N.V.N tử vong CTV

Tối 28.3, Công an H.Tân Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ông N.V.N (60 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp A) tử vong tại nhà với nhiều dấu hiệu nghi ngờ bị sát hại. Ngay sau đó, Công an H.Tân Hiệp phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là vụ án mạng. Sàng lọc đối tượng khả nghi, ngay trong đêm, Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Vũ Văn Xuyên, là người có nhiều tiền án, tiền sự.

Ban đầu, Xuyên quanh co chối tội, nhưng trước lập luận chặt chẽ và chứng cứ công an thu giữ được, Xuyên đã thừa nhận hành vi giết ông N.



Bước đầu, Xuyên khai nhận, khoảng 17 giờ cùng ngày, Xuyên mang chai rượu đến nhà ông N.V.N rủ nhậu, nhưng ông N. từ chối nhậu, dẫn đến hai người cự cãi. Xuyên ra sân lấy khúc gỗ vào nhà đánh đầu và cơ thể ông N. khiến ông tử vong.