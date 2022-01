Bình Phước không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó đề nghị tạm dựng các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đặc biệt, chú trọng việc kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mọi người dân đón tết vui tươi, lành mạnh.





Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định. Không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Nơi nào để xảy ra vi phạm, trong đó có vi phạm về bắn pháo hoa trong dịp tết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.