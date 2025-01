Bình Phước: Nhặt được 2 chiếc iPhone, 3 học sinh nhờ công an tìm trả người mất

Ngày 3.1, Công an P.Phước Bình, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao 2 chiếc điện thoại iPhone cho chị Trần Thị Thảo My (ngụ P.Long Phước, TX.Phước Long) do 3 học sinh nhặt được trước đó và bàn giao cho cơ quan công an thông báo tìm chủ nhân.

3 em học sinh nhặt được của rơi, nhờ công an trả lại người đánh mất ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2.1, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Đình Phước An và Đặng Thanh Hùng (cùng 14 tuổi, học sinh Trường THCS Long Phước (TX.Phước Long) trong lúc vui chơi tại công viên Chợ Cũ (KP.3, P.Phước Bình) thì phát hiện 2 chiếc điện thoại di động iPhone 15 và iPhone XS Max còn mới.

Do biết đây là tài sản của người khác bỏ quên hoặc đánh rơi, 3 em đã quyết định mang 2 điện thoại di động có giá này đến Công an P.Phước Bình để giao nộp và nhờ tìm chủ sở hữu để trao trả lại.

Công an P.Phước Bình trao trả 2 chiếc điện thoại do 3 học sinh nhặt được cho chủ nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi phát thông báo, Công an P.Phước Bình đã tìm được chủ nhân 2 điện thoại nêu trên là chị Trần Thị Thảo My (ngụ P.Long Phước). Chị đã vô tình đánh rơi khi chơi với người cháu tại công viên trước đó.

Công an P.Phước Bình đã trao 2 điện thoại này cho chị My, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND P.Phước Bình tặng giấy khen cũng như đề nghị Ban giám hiệu trường nơi các em theo học biểu dương, lan tỏa hành động đẹp của các em khi nhặt được tài sản đắt tiền, trả lại cho người mất.