Bình Phước: Sáp nhập 10 xã của H.Hớn Quản và TX.Bình Long để thành lập huyện mới

Ngày 24.4, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, Bình Phước sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc H.Hớn Quản, gồm: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai và TX.Bình Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ H.G

Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Phước tiếp tục sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc H.Phú Riềng, gồm: Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân và TX.Phước Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới; sắp xếp xã Bình Sơn (H.Phú Riềng) và xã Long Giang (TX.Phước Long) thành đơn vị hành chính cấp xã mới; sáp nhập xã Phú Riềng và xã Phú Trung (H.Phú Riềng) vào H.Đồng Phú; sáp nhập 2 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình (H.Bù Đăng) vào H.Đồng Phú; sáp nhập 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú (H.Đồng Phú) vào TP.Đồng Xoài.

Trung tâm hành chính H.Hớn Quản nhìn từ trên cao HOÀNG GIÁP

Đến nay, các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương và thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phổ biến, tuyên truyền; triển khai sắp xếp bộ máy, nhân sự; xử lý trụ sở, tài sản làm việc; tổ chức, sắp xếp các cơ quan T.Ư đóng chân trên địa bàn...

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát tổng thể các công việc, trình tự thủ tục, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ các căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện.