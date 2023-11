Bình Phước sẽ sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã như thế nào?

Ngày 6.11, thông tin từ Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đã ký ban hành Nghị quyết 16, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, trong đó có phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025 sẽ sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai (H.Hớn Quản) và TX.Bình Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Trung tâm hành chính H.Hớn Quản HOÀNG GIÁP

Sáp nhập 3 xã Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan (H.Hớn Quản) vào TX.Chơn Thành; sắp xếp xã Tân Quan (H.Hớn Quản) và xã Quang Minh (TX.Chơn Thành) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bình Phước tiếp tục sắp xếp 8 xã gồm Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân (H.Phú Riềng) và TX.Phước Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới; sắp xếp xã Bình Sơn (H.Phú Riềng) và xã Long Giang (TX.Phước Long) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sáp nhập xã Phú Riềng và Phú Trung (H.Phú Riềng) vào H.Đồng Phú; sáp nhập 2 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình (H.Bù Đăng) vào H.Đồng Phú; sáp nhập xã Thuận Lợi và Thuận Phú (H.Đồng Phú) vào TP.Đồng Xoài.

Theo Nghị quyết này thì đến năm 2025, toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã thuộc H.Hớn Quản sẽ được sáp nhập vào TX.Chơn Thành và TX.Bình Long.

Tòa nhà trung tâm hành chính H.Phú Riềng HOÀNG GIÁP

Đến năm 2030, toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã thuộc H.Phú Riềng sẽ được sáp nhập với H.Đồng Phú và TX.Phước Long.

Được biết, H.Hớn Quản được tái lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11.8.2009 của Chính phủ trên cơ sở chia tách và đổi tên một phần diện tích từ H.Bình Long (cũ) với 13 đơn vị hành chính cấp xã.

Một góc trung tâm xã Phú Riềng (H.Phú Riềng) HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, H.Phú Riềng cũng mới được thành lập trên cơ sở tách ra từ H.Bù Gia Mập theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH13 ngày 15.05.2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 10 đơn vị hành chính cấp xã.