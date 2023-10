Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua nghị quyết sáp nhập 2 huyện và nhiều xã

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập H.Long Điền và H.Đất Đỏ thành một đơn vị, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 địa phương này. Đồng thời, sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị. Cụ thể, TP.Bà Rịa sáp nhập P.Phước Hiệp và P.Phước Trung; H.Đất Đỏ sáp nhập các xã Lộc An và Phước Hội, Long Mỹ và TT.Phước Hải. H.Long Điền sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.



Đến năm 2030, TP.Bà Rịa dự kiến tiếp nhận một phần diện tích và dân số của TX.Phú Mỹ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với cấp xã, dự kiến sáp nhập xã Phước Hưng và TT.Long Hải (H.Long Điền); điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Phước Long Thọ và Long Tân (H.Đất Đỏ); điều chỉnh địa giới của xã Hòa Hội và Hòa Hưng (H.Xuyên Mộc).

Ngoài ra, đến năm 2050, Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia, cửa ngõ ra biển cho vùng Đông Nam bộ, cơ cấu đô thị đa trung tâm với các trung tâm đô thị: Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Điền - Long Hải - Vũng Tàu, được kết nối bằng hệ thống giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại, hệ thống các đô thị vệ tinh quy mô phù hợp, chất lượng môi trường sống theo tiêu chuẩn đô thị xanh.