Bình Phước: Điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung dã man tại bệnh viện

Ngày 5.11, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) phối hợp Công an P.Tiến Thành điều tra, làm rõ vụ một điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước bị hành hung ngay tại nơi làm việc, gây thương tích.



Theo điều dưỡng Trương Ngọc Nghĩa (Khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước), khoảng 2 giờ ngày 5.11, anh có tiếp nhận bệnh nhân tên N.M.Đ (ngụ TP.Đồng Xoài) vào viện với vết thương ở bàn tay phải.

Camera ghi lại hình ảnh điều dưỡng bị hành hung CẮT TỪ CLIP

Trong lúc hướng dẫn khai hồ sơ, điều dưỡng Nghĩa đề nghị người nhà bệnh nhân ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân nhưng do phía người nhà bệnh nhân viết 2 lần vẫn chưa đúng nên anh Nghĩa yêu cầu phải viết lại.

Lúc này, bất ngờ một số người nhà bệnh nhân manh động, dùng ghế đuổi đánh điều dưỡng Nghĩa khiến anh bị thương tích ở cánh tay, bàn tay và phần đầu. "Bệnh nhân cùng người nhà mới vào khoảng 10 phút thì xảy ra chuyện. Một người nhà bệnh nhân tát tôi 2-3 cái, xong tiếp tục hất bàn làm tôi bị ngã. Một người khác dùng ghế đánh tôi. Dù tôi bỏ chạy nhưng vẫn bị những người này hành hung bằng tay chân, ghế…", anh Nghĩa bức xúc.

Phòng làm việc, nơi điều dưỡng bị hành hung HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại hiện trường, một chiếc ghế nhựa đã bị gãy chân, một số ghế inox ngồi làm việc cũng bị hư hỏng, gãy đổ.

Bác sĩ Vũ Xuân Thủy, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước xác nhận vụ việc xảy ra rạng sáng nay 5.11. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía bệnh viện cũng đã trích xuất camera, trấn an các bác sĩ, điều dưỡng an tâm công tác, đồng thời phối hợp cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Điều dưỡng Trương Ngọc Nghĩa chia sẻ với PV về việc bị người nhà bệnh nhân hành hung HOÀNG GIÁP

"Trong công tác hằng ngày, bệnh viện đã cố gắng hết sức để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân viên y tế làm việc. Nhưng do vào đêm khuya vắng người, những người này manh động nên anh em cũng không lường trước được nên xảy ra vụ việc nêu trên. Sau đó, bệnh viện cũng đã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương điều tra, xử lý. Bệnh viện cũng hy vọng sự phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan, ban ngành để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh đang điều trị tại bệnh viện", bác sĩ Vũ Xuân Thủy chia sẻ.



Hiện tại, sức khỏe của điều dưỡng Nghĩa ổn định, nhưng phần đầu đang bị đau, choáng cần chụp chiếu để kiểm tra kỹ các chấn thương.



Công an TP.Đồng Xoài cũng đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, mời những người liên quan lên làm rõ vụ điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước bị người nhà bệnh nhân hành hung.