Vụ tố CSGT Rạch Chiếc 'tác động vật lý' vào mắt: Trích xuất camera không có hình ảnh, PC08 giải thích thế nào?

Quy trình xác minh của PC08 đã diễn ra thế nào?

Ngày 13.10, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, ngày 12.10, tổ thanh tra nội bộ của Phòng đã làm việc với anh Đ.N.N (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) - người tố bị CSGT Rạch Chiếc dùng gậy đánh thẳng vào mắt kính khiến anh phải nhập viện ngày 13.8.

Trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng PC08 cho biết, việc mời anh N, lên để thông báo dự thảo kết luận là đúng quy trình giải quyết một vụ việc.

Theo lãnh đạo Phòng, khi nhận đơn khiếu nại của anh N., tổ thanh tra nội bộ đã phối hợp Công an TP.Thủ Đức xác minh để đảm bảo khách quan, minh bạch.

"Chúng tôi đã trích xuất hình ảnh camera được trang bị cho CSGT trong tổ công tác, nhưng cán bộ đeo camera hôm đó ngồi ở vị trí ghi biên bản, xa vị trí anh N. tố bị trúng gậy nên không có dữ liệu. Tổ cùng công an phường tìm các camera gần đó nhưng không có camera. Hình ảnh trích xuất từ camera của Sở GTVT cũng không ghi nhận sự việc. Hai bên tiếp tục liên hệ với xe ô tô, 2 bánh đi qua tại thời điểm được cho là xảy ra sự việc nhưng các xe không có camera hành trình. Chúng tôi xem lại biên bản để tìm đến người vi phạm ở thời điểm đó xem họ có thấy sự việc không, nhưng xác minh tại công an phường của họ thì được biết xe đã bán qua nhiều đời chủ, chưa tìm ra người đang sở hữu xe đó hiện tại. Các buổi làm việc xác minh đều có biên bản", lãnh đạo PC08 thông tin.

Tại buổi làm việc, CSGT đã cung cấp các thông tin trên cho anh N. và yêu cầu anh N. nếu có thêm hình ảnh, dữ liệu thì phối hợp cung cấp để PC08 cùng Công an TP.Thủ Đức xác minh tiếp. Nhưng anh N. không có dữ liệu hình ảnh tại thời điểm xảy ra sự việc.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM khẳng định: "Thời điểm xảy ra sự việc, chưa biết đúng sai, nhưng nhận tin báo, PC08 đã yêu cầu đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc chủ động thăm hỏi, đó là tình người, tình công an và nhân dân. Sau khi anh N. xuất viện, CSGT tiếp tục cùng công an địa phương đến nhà thăm hỏi. Chúng tôi đã cùng Công an TP.Thủ Đức xác minh bằng mọi cách như vậy để công khai, minh bạch, không bao che nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận theo khiếu nại của anh N".

Trước đó, Phòng PC08 cho hay, nếu xác minh phát hiện cán bộ của mình vi phạm quy trình công tác hoặc có hành vi dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào mặt của anh N. thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm.

"Hơi vô lý"

Theo anh N., 10 giờ 30 phút ngày 12.10, anh nhận được thư mời qua đường bưu điện đến gặp tổ xác minh của Phòng CSGT để làm việc vào chiều cùng ngày. Theo thông tin bưu điện, anh N. cho biết, thư được gửi trước đó 1 ngày.

"Tôi không hiểu sao mời quá gấp gáp như vậy. Tôi kinh doanh tại nhà nên có thể thu xếp ngay chiều qua đến làm việc. Chứ nếu tôi làm công ty, đi làm giờ hành chính thì sao nhận thư buổi sáng, buổi chiều lên làm việc được", anh N. nói.

Trước đó, anh N. 2 lần nhận được thư mời, nhưng một lần vì quá gấp gáp và một lần vì lý do sức khỏe nên anh không đến làm việc được. Nam thanh niên cho hay, buổi làm việc CSGT chỉ thông báo kết quả xác minh, chưa có thông báo chính thức.

Anh kể, tại buổi làm việc, tổ xác minh thông báo kết quả xác minh nội dung anh N. tố giác cán bộ CSGT Rạch Chiếc có hành vi dùng gậy chỉ huy giao thông đánh thẳng, trực tiếp vào mắt kính làm vỡ tròng kính bên trái gây tổn thương mắt là chưa đủ cơ sở kết luận.

CSGT cho biết đã trích xuất camera trên đường nhưng "không thấy được gì". "Tôi không biết CSGT khi đó có đeo camera hay không hoặc đeo camera mà không được bật nhưng không thấy được gì. Camera trên đường cũng không thấy được gì. Nếu vậy vết thương ở mắt của tôi từ đâu mà ra. Dù CSGT nói các kết quả xác minh đều có biên bản nhưng tôi vẫn thấy hơi vô lý, không được khách quan, chính xác. Nói chung tôi không hài lòng", anh N. chia sẻ.

Đúng 2 tháng sau khi xảy ra sự việc, vết thương ở mắt của anh N. đã lành, nhưng chưa được cắt chỉ và vẫn bị giảm thị lực. Anh N. mong mỏi cơ quan chức năng làm tới cùng để xác định nguyên nhân mắt anh bị thương và có biện pháp xử lý phù hợp.



Ngoài làm việc với tổ xác minh của CSGT, anh N. cũng được Công an P.Bình Thọ (TP.Thủ Đức) mời làm việc với nội dung tương tự.

